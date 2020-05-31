Протесты в США: власти вводят комендантский час и дают агрессивный отпор протестующим

Протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста полицией Миннеаполиса, охватили десятки городов в США. Власти привлекли на помощь войска Национальной гвардии и ввели комендантский час, сообщает издание The New York Times.

В Миннеаполисе протесты не утихают пятую ночь подряд. В субботу, вскоре после начала комендантского часа в 20:00, полиция Миннеаполиса начала арестовывать протестующих, применяя слезоточивый газ и снаряды. Национальная гвардия использовала вертолет, чтобы сбросить воду на горящий автомобиль. Вопреки жесткому отпору, в тот вечер поступили сообщения о пожаре на крыше торгового центра, о человеке, стреляющем в полицию и о группе людей, кидающих предметы в полицию. Тем не менее, власти сообщают, что после 23:00 группы протестующих стали меньше и большая часть города опустела после полуночи.

Комендантский час был введен в Лос-Анджелесе, Чикаго, Филаделфии и Маями. Правительства, по крайней мере, восьми штатов, включая Джорджию, Кентуки, Огайо, Колорадо и Тенесси, привлекли на помощь военных Национальной гвардии.

В Тенесси загорелось здание Нашвилской городской думы. В Нью-Йорке два полицейских автомобиля совершили наезд на толпу протестующих. В Вашингтоне протестующие поджигали и разбивали окна зданий вблизи Белого дома. В Индианаполисе три человека получили пулевые ранения, один из них был убит. В Филаделфии в протестах пострадали, по крайней мере, 13 полицейских.

В числе прочего, во время протестов пострадали журналисты. Фотограф Линда Тирадо получила выстрел в глаз, освещая протесты в Миннеаполисе. Полиция в прямом эфире выстрелила перцовым шаром в репортера телевидения в Луисвилле, Кентуки. Протестующие у Белого дома напали на корреспондента и съемочную команду Fox News. В пятницу ночью протестующие ворвались в помещения CNN в Атланте. Ранее в тот же день полиция в прямом эфире телевидения арестовала журналиста CNN Омара Джименеза, освещавшего беспорядки.

Демонстрации продолжались даже после того, как бывший полицейский Миннеаполиса Дерек Чаувин был обвинен в непреднамеренном убийстве. Видеозапись с участием Чаувина показала, как он прижимал шею Джорджа Флойда коленом к земле, пока тот не потерял сознание.

Согласно результатам вскрытия, Флойд умер не от удушения, а из-за “состояния здоровья, включая ишемическую болезнь сердца и гипертензию”, что вместе с методом задержания полиции “привело к его смерти”. В документах суда указано, что “ответчик держал колено на шее мистера Флойда в течение восьми минут и 46 секунд”, две минуты и 53 секунды из которых, были уже после того, как Флойд потерял сознание. Семья Флойда заявила, что ожидала более серьёзного обвинения.