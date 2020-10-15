Против Кириенко и Бортникова ввели санкции ЕС за Навального

Евросоюз ввел санкции из-за отравления политика Алексея Навального — под них попали шесть россиян, в том числе замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и глава ФСБ Александр Бортников, и один научный институт. Об этом со ссылкой на официальный журнал Евросоюза сообщает портал телеканала "Дождь".

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Под санкции попали:

первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко,

глава ФСБ Александр Бортников,

начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин,

полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло,

заместитель министра обороны России Павел Попов,

заместитель министра обороны России Алексей Криворучко,

государственный научный институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) — во времена СССР там разработали боевое отравляющее вещество "Новичок", который нашли в пробах Навального.

В сообщении Евросоюза объясняется, что отравление Навального могло произойти с согласования администрации президента и при поддержке ФСБ, а также местных властей. Чиновники Минобороны попали в санкционный список из-за того, что ведомство отвечало за уничтожение химического оружия в России, о котором отчитались в 2017 году.

Накануне такой же санкционный список опубликовала The New York Times со ссылкой на источники.

Навальному стало плохо 20 августа, он впал в кому. Его перевезли из Омска в Берлин, где он до сих пор находится на лечении. Политик намерен вернуться в Россию после восстановления.