Против Навального завели дело о мошенничестве

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Об этом сообщается на сайте ведомства.

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По версии СК, оппозиционер собрал более 588 миллионов рублей для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций. Речь идет о "Фонде борьбы с коррупцией", "Фонде поддержки средств массовой информации "Пятое время года"", "Фонде организации и координации защиты прав граждан", "Фонде правового обеспечения граждан" и "Фонде защиты прав граждан "ШТАБ"". Из этих средств он израсходовал 356 миллионов на личные цели, полагает следствие. По данным следствия, оппозиционер приобрел личное имущество, материальные ценности и оплачивал расходы, в том числе отдых за границей.

Адвокат Виолетта Волкова в июне 2018 года обращала внимание на то, что между официальными декларациями фонда "Пятое время года", использовавшимся Навальным для финансирования своего политического штаба, и публичным отчетом для сторонников оппозиционера имеется несоответствие. Согласно ему, судьба почти 50 миллионов рублей из числа средств, собранных в поддержку Навального перед выборами президента России, осталась неизвестной. Волкова также отмечала, что указанный фонд был ликвидирован в январе 2018-го за нарушения законодательства.

Кроме того, в мошенничестве с пожертвованиями Навального и его соратников неоднократно обвинял юрист Илья Ремесло, нашедший, в частности, несоответствия в отчетах для сторонников оппозиционера и данных блокчейна о полученных суммах. По подсчетам юриста, на один из биткоин-кошельков, указанных на сайте Навального, поступило более 650 биткоинов (17,2 миллиона долларов по текущему курсу).