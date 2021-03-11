Против отца сестер Хачатурян посмертно возбудили уголовное дело
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян, ставших жертвами домашнего насилия. Об этом адвокаты девушек, обвиняемых в убийстве своего отца, сообщили в четверг, 11 марта.

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По словам защитника Алексея Липцера, дело заведено по статьям об истязании и насильственных действиях сексуального характера в отношении дочерей. Девушек должны признать потерпевшими на предстоящей неделе, добавил адвокат Алексей Паршин.

Дело сестер Хачатурян

Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы за убийство отца, который в течение нескольких лет избивал и насиловал их. Убийство произошло в июле 2018 года, девушки сами позвонили в полицию. На тот момент им было 17, 18 и 19 лет соответственно.

Сторона защиты настаивает на том, что действия сестер являлись самообороной. Обвинение уверено, что преступление подпадает под статью об умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Адвокаты добивались возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Следствие отказалось это сделать в связи с его смертью, но в декабре 2020 года Басманный суд Москвы признал незаконным отказ в возбуждении дела. Уголовное преследование сестер Хачатурян вызвало в России огромный общественный резонанс.

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Deutsche Welle

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