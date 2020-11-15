Против протестующих в Минске применили слезоточивый газ

Очевидцы сообщают о применении спецсредств при разгоне участников несанкционированного протеста в Минске. Белорусская оппозиция накануне объявила о планах в воскресенье выйти на несанкционированный марш в память о своих сторонниках, погибших во время уличных протестов, сообщает Интерфакс.

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По их данным, в районе метро "Пушкинская", где начали собираться сторонники оппозиции, проходят массовые задержания. К одной из групп подъехали сразу несколько микроавтобусов с сотрудниками силовых структур. Прежде чем начать задерживать, в сторону протестующих из баллончиков был распылен слезоточивый газ.

По информации очевидцев, задержаны уже три десятка человек, среди них есть журналисты. Задержания продолжаются. Протестующие в настоящее время расходятся по окрестным дворам.

Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила "Интерфаксу" информацию о задержаниях на акции в Минске в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в преддверии несанкционированных акций в Минск сотрудниками силовых структур была введена спецтехника. Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, утром в воскресенье сразу на нескольких въездах в Минск были замечены несколько колонн. По их словам, в белорусскую столицу из прилегающих районов направляются десятки грузовиков с сотрудниками правоохранительных органов в защитной экипировке, военными, колючей проволокой, а также водометы, заградительная техника с многометровыми стальными щитами, внедорожники системы "Рубеж".

В центре Минска разместились десятки единиц бронетехники, включая БТР и бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

Сотрудники правоохранительных органов в камуфляже монтируют вдоль Площади Независимости и Октябрьской площади металлические ограждения, разворачивают колючую проволоку. Также оцеплены музей Великой отечественной войны, площадь Государственного флага и подходы к расположенной там же городской резиденции президента Александра Лукашенко "Дворец Независимости".

Вдоль оцепления выстроились военные в боевой экипировке. Они вооружены пистолетами и автоматами Калашникова.

В городе начались перебои с интернетом.