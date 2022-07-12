Против российского оппозиционера Ильи Яшина возбудили уголовное дело о "фейках" про армию РФ
Foto: AP/Scanpix/LETA

В России против оппозиционного российского политика, депутата московского муниципального округа Красносельский Ильи Яшина возбудили уголовное дело о "фейках" про действия армии РФ (статья 207.3 российского УК). Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил адвокат оппозиционера Вадим Прохоров.

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"Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него дома. Еду на место", — написал Прохоров.

В конце июня этого года Хамовнический суд в Москве арестовал Яшина на 15 суток за "неповиновение полиции". Срок ареста политика заканчивается сегодня ночью, 12 июля.

Илья Яшин — один из немногих ведущих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против российского вторжения в Украину.

Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на угрозу репрессий.

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