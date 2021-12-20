Против сына Виктора Бабарико возбудили уголовное дело

Сын экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико — Эдуард, находящийся под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов, стал подозреваемым по новому уголовному делу. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила в Telegram команда Бабарико-старшего.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"По предварительной информации, сын Виктора Бабарико не вышел на свободу после истечения 18 месяцев содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Обвинения официально пока не предъявлены

Бабарико-младший, предположительно, стал подозреваемым по статьям о "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и об "организации массовых беспорядков". Обвинения Эдуарду Бабарико пока не предъявлены. Официально возбуждение нового дела еще не подтверждено.

"Если обвинение не будет предъявлено в течение 10 дней с момента нового фактического задержания, Эдуард должен быть отпущен", — уточнили в команде Бабарико.

Бабарико-младшему могут грозить до 20 лет тюрьмы

По совокупности статей (если новое обвинение будет вынесено) Бабарико-младшему могут грозить до 20 лет лишения свободы.

Эдуарда Бабарико задержали 18 июня 2020 года. Полгода он содержался в следственном изоляторе Комитета госбезопасности Беларуси, после чего был переведен в СИЗО №1 в Минске.

Дела против Виктора и Эдуарда Бабарико

Виктор Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с решением выдвигаться на пост президента Беларуси. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. На тот момент он считался главным соперником Лукашенко. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.

Верховный суд Беларуси 6 июля приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Бабарико-старший своей вины не признал. В июле его этапировали из минского СИЗО в исправительную колонию в Новополоцке.