Против Владимира Кара-Мурзы возбуждено дело по обвинению в госизмене

Против российского оппозиционного политика и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы возбуждено еще одно уголовное дело — по обвинению в госизмене. Кара-Мурза уже находится в СИЗО по делу о фейках о российской армии, сообщает ТАСС.

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По данным источника ТАСС, следствие считает, что Кара-Мурза "долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО". О других подробностях не сообщается.

Политик находится под стражей уже с апреля. Он стал одним из первых обвиняемых по статье "о фейках". Кромн того, Кара-Мурзу привлекли в качестве обвиняемого по делу о так называемой нежелательной организации: он был одним из руководителей "Открытой России", которую власти признали нежелательной.

По статье о госизмене в России недавно был осужден бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов. Ему назначили 22 года лишения свободы.