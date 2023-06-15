Противник войны, задержанный в Ростове-на-Дону, умер в спецприемнике. Адвокат утверждает, что его пытали

В спецприемнике в Ростове-на-Дону умер 40-летний активист Анатолий Березиков, распространявший листовки украинского проекта "Хочу жить". Адвокат Березикова заявляет, что тот жаловался на пытки, а силовики утверждают, что он покончил с собой.

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Березиков умер 14 июня, сообщила правозащитному проекту "ОВД-Инфо" адвокат Ирина Гак. По ее словам, за день до этого она зафиксировала у Березикова следы от электрошокера (фотографию следов на теле активиста опубликовал "ОВД-Инфо"), а сам он жаловался на угрозы со стороны полицейских.

С начала мая суд трижды назначал активисту административные аресты по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам полиции.

Со слов защитницы, 10 мая в квартиру к Березикову пришли силовики, провели осмотр, который "фактически был обыском", и якобы сломали ему ребра. После этого на него составили протокол о неповиновении полиции и арестовали на 10 суток.

21 мая Березиков должен был выйти из спецприемника, однако его обвинили в мелком хулиганстве и снова отправили под административный арест на 10 суток.

31 мая суд в третий раз отправил активиста под арест — снова по статье о хулиганстве. Как утверждает Гак, Березиков рассказывал ей, что перед судом сотрудники полиции вывозили его за город, где пытали электрошоком и требовали отказаться от адвоката.

В разговоре с "Медиазоной" Гак также сообщила, что Березиков жаловался на давление, насилие и угрозы со стороны силовиков на всех свиданиях с ней.

Адвокат предполагает, что основанием для преследования активиста могло стать то, что он расклеивал в городе листовки украинского проекта "Хочу жить" — он принимает обращения российских военных о сдаче в плен.

Березиков должен был выйти на свободу в четверг, 15 июня, однако в среду, по словам Гак, она увидела во дворе спецприемника машину скорой помощи, в которую заносили тело ее подзащитного.

"Кавказский узел" и "ОВД-Инфо" сообщают, что в спецприемнике им заявили, что Березиков совершил суицид.

Правозащитный проект "Первый отдел" без указания источника пишет, что против активиста якобы собирались возбудить уголовное дело по статье о госизмене. "После первого задержания Березикова отправили на "карусельные" аресты, которые в последнее время часто предшествуют возбуждению дел о госизмене", — отмечает "Первый отдел".