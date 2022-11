"Проволока НАТО". Зачем Польша строит забор на границе с РФ

Польша отгораживается от Калининграда забором из колючей проволоки. Он должен помешать мигрантам из Африки и с Ближнего Востока пересечь границу ЕС, а также дать местным жителям чувство защищенности.

Двор Кшиштофа Заячковского находится всего в 400 метрах от желтого знака, на котором по-польски написано: "Государственная граница". Главе деревни Вилкайце видно эту надпись из окна. Расположенный за знаком еловый лес относится уже к российской Калининградской области. В конце ноября 2022 года по лужайке еще можно свободно дойти до пограничной полосы. Однако в будущем это станет невозможно, поскольку на польской стороне границы будет возведен забор из так называемой "проволоки НАТО" — особой колючей проволоки с острыми засечками.

Возведение такого заграждения уже началось. "Когда живешь так близко к России, это хорошо и необходимо", — считает глава деревни Заячковски. Он говорит, что и так чувствует себя в безопасности, поскольку польская пограничная служба тщательно охраняет приграничную территорию. "Но когда видишь, что сегодня творится в Украине, не знаешь, чего стоит ждать от российской стороны", — добавляет он.

"Мы хотим, чтобы эта граница была непроницаемой", — такими словами министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о строительстве нового забора 2 ноября 2022 года. Решение возвести ограждение объяснили в Варшаве ожидающейся активизацией "воздушного сообщения между Ближним Востоком и Калининградом". По сообщениям СМИ, аэропорт российского эксклава якобы планирует активизировать авиасообщение с Сирией, Беларусью и Турцией.

При этом в Польше указывают на драматический опыт прошлого года, когда при посредничестве белорусской стороны тысячи выходцев с Ближнего Востока прилетели в Минск, чтобы оттуда добраться до польской границы и через нее попасть в ЕС. Тогда дело дошло до ожесточенных столкновений мигрантов с польскими силами безопасности. Затем Польша возвела забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. По данным польской пограничной службы, с тех пор количество попыток незаконного пересечения границы в этом районе резко сократилось: с 17 000 в октябре 2021 года до менее 1 500 в октябре 2022 года.

Возводимый на границе с Калининградской областью забор призван защитить Польшу от аналогичного сценария на северном рубеже. К середине ноября 2022 года были построены первые пять километров ограждения. В итоге его длина должна составить более 200 километров, ширина — три метра, высота — 2,5 метра. Первоначально забор будет состоять только из колючей проволоки. Позже его оснастят также камерами и подземными сейсмическими датчиками движения.

До сих пор нелегальные въезды в Польшу через границу с Калининградской областью были редкостью: по данным польской пограничной службы, с января по конец сентября 2022 года было зафиксировано всего одиннадцать таких случаев. Преимущественно это были люди, занимающиеся контрабандой сигарет, а не незаконные мигранты. И все же, согласно опросам, две трети поляков поддерживают идею возведения забора на этом участке границы.

"Мигранты — не самая большая наша забота, — говорит DW Уршула, жительница расположенного в четырех километрах от границы с Калининградской областью городка Голдапа с населением 14 тысяч человек. — По крайней мере пока здесь их (мигрантов. — Ред.) не видели. Но чем больше защиты от России, тем лучше. Путин — бандит".

Один из молодых людей, с которыми пообщалась DW, опасается, что "когда-нибудь Россия нападет и на Польшу".

Уршула не сомневается, что Польше необходим забор на границе с Россией. Она даже подумывает о том, чтобы уехать из страны. "Я прожила 30 лет в США и вернулась в Польшу, когда вышла на пенсию, — объясняет она. — Но сейчас я не чувствую себя здесь в безопасности и поэтому задумываюсь о возвращении в Америку".

Но есть и другие мнения. "Не знаю, остановит ли проволока беженцев и не лучше ли будет, если Польша, наконец, начнет проводить правильную миграционную политику, — рассуждает в беседе с DW Збигнев Содол, владелец практики кислородной терапии в Голдапе. — Когда Россия запускает свои ракеты, они пролетают в 500 километрах от нас и над нашими головами, от этого не защитит никакой забор". Содол уверен: то, что Путин делает в Украине, — "зверство", но в России есть и "нормальные люди". И Польша, и Калининградская область извлекали выгоду из небольшого приграничного движения, существовавшего до 2015 года, напоминает он.

Возведение забора критикует и польская оппозиция. Так, правозащитница и евродепутат от партии "Гражданская платформа" (PO) Янина Очойская обратилась к премьер-министру Польши и правительству в Варшаве с такими словами: "Вы лишились разума? Вы потратили 350 миллионов евро на заграждение на польско-белорусской границе, только чтобы иметь лазейки для дальнейших нарушений закона и выдворения мигрантов, а теперь хотите построить еще одно? Соблюдайте законы и процедуры. Это дешевле и эффективнее".

Czy Pan i rząd @pisorgpl zostaliście pozbawieni rozumu? Wydaliście 1,6 mld zł na „zaporę” na granicy PL-BY po to żeby mieć furtki do dalszego łamania prawa, na pushbacki a teraz chcecie zbudować następną? Przestrzegajcie prawa i procedur. To tańsze i skuteczniejsze. @GrupaGranica https://t.co/AqeMJoA3Y1