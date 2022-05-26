"Проживать в подвале с детьми мне надоело". Жительница Курской области требует от Путина защиты

Устав прятаться в подвале от обстрелов, жительница приграничного поселка Теткино Курской области решила записать видеообращение к президенту Путину. При этом, как рассказала Би-би-си Оксана Аришева, саму войну России против Украины она поддерживала и продолжает поддерживать. К записавшей видеообращение к президенту уже приходили сотрудники ФСБ.

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Об обстрелах районов Курской области, граничащих с Украиной, российские СМИ сообщают почти каждый день, начиная с 17 мая.

Поселок Теткино находится недалеко от границы с Сумской областью Украины. 19 мая в результате обстрела спиртового завода в поселке погиб мирный житель, еще одного ранило.

Утром 21 мая поселок, по сообщениям российских информагентств, долго обстреливали из минометов, были нанесены повреждения 30 домам, а также зданиям спиртового и сахарного завода. Губернатор Курской области Роман Старовойт всякий раз подчеркивает, что обстрелы производятся со стороны Украины.

Украинская сторона заявления Старовойта не комментировала. Но 19 мая глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий рассказывал, что по расположенному недалеко от Теткина району около украинского города Белополье с территории России велся обстрел из самоходных артиллерийских установок и стрелкового оружия и продолжался, по словам Живицкого, "почти полчаса".

Как утверждал Живицкий, обстрелы со стороны России в тот вечер шли вдоль всей границы Сумской области.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить заявления сторон конфликта.

Минометный обстрел 21 мая стал последней каплей для жительницы Теткина Оксаны Аришевой. До этого она с двумя детьми — семи и девяти лет — регулярно пряталась в погребе под летней кухней, надеясь, что он защитит.

Узнав об ущербе, который нанес тот обстрел, Оксана перестала верить в бетонную крышу своего подпола и решила записать видеообращение к президенту Владимиру Путину. При этом, как она рассказала Би-би-си, саму войну России против Украины она поддерживала и продолжает поддерживать.

"Решила идти до конца"

"Я прошу предоставить закрытое небо и безопасное проживание на приграничных территориях, так как проживать в подвале детьми или куда-то постоянно выезжать мне надоело, — требовательно говорит Оксана Аришева в коротком видеоролике, обращаясь к президенту Путину. — Так же, как и всем жителям приграничных территорий. Не у всех есть крепкий подвал или возможность куда-то на чем-то уехать".

За считанные часы видео разлетелось по группам и пабликам Курской области. Уже на следующий день, 22 мая, в местной поселковой группе во "Вконтакте" появилось коллективное обращение к Путину. В группе призывали подписывать бумагу в местных "Магните" и "Пятерочке".

Оксана Аришева рассказала Би-би-си, что идею обратиться к властям много раз обсуждали в местных пабликах, но никто не решался что-то сделать. Она радуется, что подтолкнула односельчан к действию своим примером.

Правда, вскоре разошедшееся по группам видео Оксаны начали удалять. "Я разозлилась и решила: почему я должна заканчивать это? Пусть дойдет до президента, пусть печатают в газетах везде. Я хочу помощи и поддержки", — женщина говорит, что решила "идти до конца". Поэтому она охотно разговаривает с журналистами — в отличие от других жителей поселка.

Первый отклик на свое обращение Оксана уже получила: по ее словам, в тот же день к ней приехали сотрудники ФСБ.

"Я думала, меня оштрафуют, будут угрожать, но нет, просто поинтересовались, чего я хочу. Я сказала, что хочу защиты, хочу много техники, военных, и не только в нашем поселке, но и в других населенных пунктах, — рассказала она. — Меня долго расспрашивали обо всем, вывели на личный разговор. Сказали: мы вас выслушали, постараемся помочь".

"Пусть хоть железные щиты ставят над поселком"

24 февраля — в первый день того, что президент Путин назвал "специальной военной операцией по освобождению Донбасса" — жители Теткина проснулись и увидели, что через поселок идет колонна военной техники.

"Они заходили в магазины, мы им давали телефоны, чтобы они родным позвонили. Когда колонна шла в первый день — большая и длинная — мы сигареты им бесплатно давали, чай грели. Все мы были очень рады военным", — описывает это Оксана, добавляя, впрочем, что от вида такого количества танков у нее был "нервный срыв" — раньше она их видела разве что на параде.

Пролеты военных самолетов над поселком тоже поначалу пугали Оксану, особенно по ночам. Обстрелы начались не сразу, а в апреле, примерно через два месяца после начала войны. И, по ощущениям Оксаны, с тех пор ситуация ухудшается.

"Мне пофиг, чем они будут закрывать небо, [пусть] хоть железные щиты ставят над поселком, — сердито объяснила Би-би-си Аришева. — Когда раньше были обстрелы, наши военные реагировали моментально, даже сбивали снаряды, летящие в нас. А в четверг и до этого в нас фигарили с гранатометов больше часа, наши вообще не отбивались, ответного удара не давали. Мы научились уже различать по звукам, кто откуда и куда стреляет. И под конец наши раза три-четыре ударили с "Градов". Тогда бой был закончен, все затихло".

Оксана хочет, чтобы на границу привезли больше российских солдат и техники, и те открывали бы ответный огонь.

"Освободить Донбасс от нацистов"

На вопрос, почему она просит о военной технике, а не о перемирии или прекращении боев, Аришева отвечает: "Насчет перемирия не мне решать, а только нашему президенту. Я думаю, перемирия и быть не может, пока он не закончит то, что планировал. Пока он не сделает полную зачистку от этих нацистов".

В необходимости "военной операции" Оксана Аришева не сомневается. Она повторяет пропагандистские формулировки государственных телеканалов: "Нужно освободить Донецк и Донбасс от этих нацистов… Пока их не уничтожат, спецоперация не прекратится, и это правильно. Потому что обычные мирные жители в Украине не должны страдать".

Защита жителей Украины от "нацистов" и "геноцида" — одно из главных оправданий войны в российской пропаганде. 24 февраля, объявляя о начале вторжения, президент Путин говорил о необходимости "денацификации" Украины.

Би-би-си уже подробно разбирала, что не так с тезисом о том, что Украина находится под властью "нацистов", и более 150 ученых из различных институтов, изучающих геноцид и нацизм, заявили, что риторика российских властей не подтверждается фактами.

По данным российского издания РБК, в Курской области размещены около 1400 украинских беженцев. "Пусть едут на здоровье, лишь бы не производили никаких терактов у нас. А так пусть спокойно живут, они тоже все люди", — рассуждает на тему беженцев Оксана.

В группе Теткина во "Вконтакте" объявления о продаже картошки и поросят перемежаются со спором, нужно ли закрыть группу для посторонних. В ней уже заметили "хохлоботов" (то есть выражающих проукраинскую позицию) и стали удалять их комментарии.

"А вы думали, убивать других можно, а вас нельзя?" — спрашивает, например, в комментариях пользователь с явно ненастоящим именем. Многие участники группы настаивают, что закрывать ее не надо — ведь тогда их просьбы не станут публичными и не дойдут до "верхов".

Говорить с Би-би-си никто из участников группы не захотел.

Никакого официального ответа на свое обращение Оксана Аришева не получила. Она с детьми временно уехала в Курск, подальше от границы. А обстрелы Курской области продолжаются. 26 мая губернатор Старовойт сообщил, что в селе Воробжа от осколков оконного стекла пострадал школьный учитель.