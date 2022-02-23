Пушилин потребовал от украинских войск покинуть территорию ДНР
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска должны покинуть территорию ДНР и вывезти свое оружие. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на то, что Пушилин заявил это на YouTube-канале Соловьев Live.

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"Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. <…> Самый оптимальный вариант — чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).

Напомним, что 22 февраля Владимир Путин уточнил, что Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР в границах Луганской и Донецкой областей.

В текущих "границах" ЛНР и ДНР (между линией разграничения между подконтрольными и неподконтольными властям Украины зонами) занимают только приблизительно треть Луганской и Донецкой областей Украины.

"Мы признали все их [ДНР и ЛНР] фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", — сказал Путин.

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