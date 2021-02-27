Путчисты в Мьянме уволили постпреда страны при ООН за поддержку протестующих

Пришедшие к власти в Мьянме военные уволили постоянного представителя страны при ООН Чжо Мо Туна. Этот шаг вызван его призывом к мировому сообществу принять решительные меры с целью остановить путчистов. Постпред "предал страну" и "злоупотребил полномочиями", сообщило государственное телевидение республики в субботу, 27 февраля.

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Тун на заседании Генеральной ассамблеи ООН днем ранее призвал соотечественников не прекращать протесты против путчистов. "Революция должна победить", - приводит его слова агентство AFP.

Между тем, силовики применяют против демонстрантов резиновые пули и водометы. По сведениям полиции, более 140 протестующих задержаны на акции в крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне. А в городе Моунъюа участница протестов погибла после огнестрельного ранения, сообщают местные СМИ.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Согласно официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов. В конце февраля пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, а также ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.