Путин: ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась государством

Содержание основанной Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер" полностью финансировалось государством, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими в Кремле.

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Как передает государственное агентство ТАСС, Путин отметил, что собственник "Вагнера" — принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" — за год получила от государства 80 млрд рублей (855 млн евро по курсу на 27 июня) за поставки продуктов питания.

Также российский президент заявил, что только за прошедший год на денежное содержание наемников и стимулирующие выплаты частной военной компании было выделено 86,3 млрд рублей (922,3 млн евро) из российского бюджета.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", — добавил Путин, говоря о руководстве ЧВК "Вагнер".

Ранее сегодня президент РФ выступил с обращением к военнослужащим, собранным на Соборной площади в Кремле. "Вы фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно", — заявил Путин, поблагодарив весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб.