Путин: ЧВК "Вагнер" в России "юридически не существует"

Частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" "юридически не существует", поскольку в России нет закона о частных военных организациях. Об этом заявил корреспонденту газеты "Коммерсант" Андрею Колесникову президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На вопрос Колесникова, сохранится ли "Группа Вагнера" "как боевая единица", Путин ответил: "У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!.. Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос". "Такого юрлица нет", — подчеркнул глава Кремля.

На встрече с командирами ЧВК Путин предложил им продолжить службу

Кроме того, он сообщил, что, встречаясь 29 июня с владельцем компании Евгением Пригожиным и командирами наемников, предложил "возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения" под началом их непосредственного командира с позывным Седой.

"Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением", — заявил Путин.

Таким образом, Путин признал, что Москва выплатила более 86 млрд рублей несуществующей структуре, комментирует слова российского президента издание "Агентство. Новости". Оно напоминает, что 27 июня — через три дня после мятежа "вагнеровцев" — Путин называл их ЧВК компанией, сообщив: "Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание — 70 миллиардов 384 миллиона, стимулирующие выплаты — 15 миллиардов 877 миллионов. Страховые выплаты — 110 миллиардов 179 миллионов".

Песков: Путин после мятежа три часа беседовал с Пригожиным в Кремле

О том, что Пригожин и командиры "ЧВК Вагнер" встретились с Путиным после мятежа, написала французская газета Liberation. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, встреча состоялась в Кремле 29 июня и длилась почти три часа. В ней участвовали 35 человек, "включая самого Пригожина".

В ходе встречи Путин дал оценку действий ЧВК на фронте в Украине, выслушал объяснения командиров в связи с мятежом и "предложил им дальнейшие варианты" трудоустройства, сказал представитель Кремля. Командиры, по словам Пескова, изложили свою версию произошедшего 24 июня, заявив, что являются убежденными сторонниками главы государства и верховного главнокомандующего и "готовы дальше продолжать сражаться".