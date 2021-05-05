Путин допустил поставки "Спутника V" в Турцию уже в мае
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Путин и Эрдоган также обсудили совместное производство вакцины на предприятиях в Турции. По словам двух президентов, принимаемые меры позволят в том числе возобновить туристические связи.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом заявил о готовности поставлять вакцину «Спутник V» в эту страну уже в мае. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, стороны обсудили возможное совместное производство российской вакцины на турецких предприятиях.

Сообщается, что Эрдоган поблагодарил российскую сторону за оказываемое содействие. «По обоюдному мнению, принимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Турции одобрило российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения 30 апреля. Двумя днями ранее глава ведомства Фахреттин Коджа объявил о подписании соглашения по поставке 50 млн доз до октября.

О поставке «значительного количества» вакцины из России ранее говорил и Эрдоган. При этом президент страны заявлял, что проблем с обеспечением населения вакцинами в Турции нет.

В Турции с 29 апреля действует полный локдаун. По числу заболевших коронавирусом страна вышла на шестое место в мире, обойдя в том числе и Россию. В связи с этим были приостановлены полеты в Турцию чартеров с туристами.

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