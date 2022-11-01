Путин: "Газпром" допустили к обследованию места взрыва на "Северных потоках"

Представителей компании "Газпром" допустили к обследованию места взрывов на "Северным потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время ответов на вопросы журналистов в Сочи, пишет "Новая газета. Европа".

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"Мне сегодня Миллер доложил с утра, что они обследовали — допустили, кстати, "Газпром" к обследованию места взрыва. Две воронки — три и пять метров глубиной — может быть. Вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров. А этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону. Это очевидный теракт", — заявил президент.

По его словам, вырванный кусок трубы отлетел в сторону "Северного потока — 2". Из-за этого и из-за других осколков в результате взрыва данная нитка тоже оказалась повреждена.

Также Путин был возмущен предположениями, что Россия могла сама взорвать свои газопроводы.

"Такую бредятину трудно себе представить, что кто-то додумался, но, тем не менее, придумывают всякую такую чушь", — отметил Путин.

26 сентября на двух нитках "Северного потока-1" были зафиксированы утечки газа в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и на одной из ниток "Северного потока-2" в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова. Сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

27 сентября газета Der Tagesspiegel сообщила, что газопроводы могли повредить в ходе целенаправленной атаки либо со стороны Украины, либо со стороны России; для нападения могли использовать водолазов или подводную лодку. Минэнерго Норвегии, а также полиция Дании рассказали, что после утечки зафиксировали присутствие неопознанных дронов в Северном море.

12 октября Владимир Путин заявил, что главным бенефициаром диверсии на "Северном потоке" являются США, так как теперь могут продавать Европе энергоносители по завышенным ценам.