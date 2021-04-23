Путин готов встретиться с Зеленским — но в Москве
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Украины предложил российскому коллеге встретиться в Донбассе. Путин ответил, что согласен на переговоры, но не в Донбассе, а в Москве.

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Президент России Владимир Путин в четверг, 22 апреля, выразил готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но не в Донбассе, как предлагал Зеленский, а в Москве.

"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", — сказал Путин.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Напряженность на границе России и Украины

Россия в последние недели перебросила в Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО.

Москва объяснила переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Донбасс Крым Москва НАТО Украина
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