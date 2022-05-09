Путин говорил на параде об Украине. О мобилизации объявлено не было

В 10 утра на Красной площади в Москве начался парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На параде выступил президент РФ Владимир Путин. Большая часть выступления главы государства была посвящена ситуации в Украине. О всеобщей мобилизации и объявлении войны Украине он не сказал.

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"Сейчас, в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. За безопасность нашей Родины — России", — цитирует Путина Новая газета. Европа.

По словам Путина Россия в декабре предлагала гарантии безопасности, но НАТО их не принял. "В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий", — заявил Путин.

По его словам, "планомерно создавалась угроза у наших границ", а страны НАТО "не захотели нас услышать, а это значит, что, на самом деле, у них были другие планы и мы это видим", сказал Путин.

Президент заявил, что Россия дала "упреждающий отпор агрессии" и что "это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение".

В параде на Красной площади приняли участие в том числе военнослужащие, прибывшие непосредственно из зоны боевых действий в Донбассе. Путин подписал указ о поддержке детей военнослужащих РФ, погибших в ходе специальной военной операции.

Всего в параде приняли участие 11 тысяч военнослужащих и 131 боевая машина. Воздушная часть парада была отменена из-за погодных условий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Над Красной площадью, среди прочего, должен был пролететь "самолет судного дня" — воздушный командный центр для ядерной войны, сообщает bbc.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Владимир Путин может 9 мая официально объявить войну Украине, что позволит произвести всеобщую мобилизацию резервистов. Никаких заявлений об этом на праздничном параде сделано не было.