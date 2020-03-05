Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Сирии

Россия и Турция договорились о новом перемирии в сирийской провинции Идлиб. Переговоры президентов двух стран, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прошли в Москве в четверг, 5 марта. После длившейся около шести часов встречи журналистам сообщили, что новое перемирие на севере Сирии вступит в силу в 00 часов 00 минут в пятницу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе. Трансляцию ведет "Россия 24" в YouTube.

Лавров обнародовал три пункта. Согласно первому, все боевые действия на существующей сейчас линии соприкосновения в Идлибе прекращаются с 00:01 6 марта. Второй — вдоль трассы M4, соединяющей север Сирии с Латакией, будет создан коридор безопасности шириной шесть километров. Согласно третьему, 15 марта по этому шоссе должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование.

Переговоры с участием Путина и Эрдогана длились около шести часов, в том числе больше двух часов президенты вели разговор тет-а-тет.

Согласованный сторонами дополнительный протокол относится к "Меморандуму по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб", который был подписан в сентябре 2018 года в Сочи по итогам переговоров Путина и Эрдогана. Изначальный документ официально никогда не публиковался, но выдержки из него приводила арабская и российская пресса. Тогда стороны в очередной раз договорились, в частности, о создании в Идлибе демилитаризованной зоны и совместном патрулировании.