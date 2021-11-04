Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии.

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Глава белорусского государства также выступил с предложением создать единый союзный медиахолдинг, пожаловался на российские Telegram-каналы и то, что его пока не пригласили в Крым. А российский президент рассказал о включении белорусского космонавта в экипаж МКС и прогрессе в создании единых рынков нефти и газа.

Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Севастополь в День народного единства принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Мероприятие проходило в формате видеоконференции. На нем Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердили пакет интеграционных документов, включая 28 отраслевых союзных программ, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства.

Программы, напомним, были согласованы главами стран 9 сентября. На следующий день на собрании совета министров в Минске они получили одобрение. Как обещал Лукашенко, к 4 ноября программы "будут дошлифованы и приняты правительствами обеих стран".

28 программ охватывают углубленную интеграцию России и Белоруссии практически во всех важнейших отраслях и фактически создают механизмы развития единого экономического пространства. Это промышленность, финансы, энергетика, агропромышленный комплекс, транспортный рынок, законодательство и прочее. Обе стороны при этом настаивают, что интеграция не ставит под сомнение суверенитет российского и белорусского государств.

"Через 25 лет с момента подписания договора об образовании сообщества Белоруссии и России мы делаем очередной важный шаг на пути союзного строительства <…> Союзное государство для Белоруссии — приоритет из приоритетов", — констатировал Лукашенко на сегодняшнем заседании.

Со стороны белорусского президента в контексте дальнейшего развития отношений с Россией также прозвучали некоторые предложения и замечания. Как заявил Лукашенко, он выступает за создание медиахолдинга Союзного государства и проведение "серьезной реформы" в этом направлении.

"Деньги надо не размазывать по существующим газетам, журналам и Telegram-каналам. За эти же деньги [нужно] создать соответствующую группу, медиахолдинг, как модно сейчас говорить, и рассказывать о том, что происходит", — сказал глава РБ, отдельно подчеркнув, что некоторые российские Telegram-каналы критиковали концепцию Союзного государства.