Путин и Макрон обсудили предложенные Россией гарантии безопасности
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном указал на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы", — уточнили в пресс-службе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого они обсудили реакцию США и Евросоюза на документы по гарантиям безопасности. По словам главы российской дипломатии, западные страны игнорируют ключевые положения для России, прежде всего о нерасширении НАТО и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России — НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.

США и НАТО отказались подписать предложенные Россией проекты, заявив, что "не могут пойти на компромиссы".

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