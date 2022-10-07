Путин и Зеленский могут приехать на саммит G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский оба могут посетить саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре в Индонезии. Об этом cо ссылкой на издание The National пишет Новая Газета. Европа.

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"Оба согласились [присутствовать]. Ситуация непростая из-за украинско-российской войны", — рассказал посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.

Лидеров двух государств планируют расположить в разных отелях, чтобы избежать напряженности, добавил Багис. "Мы решаем, в каких отелях их разместить — в один Путина и в другой — Зеленского".

Если оба лидера действительно приедут на саммит, то это будет их первое появление на одной площадке с начала войны России и Украине.

Багиса отметил, что Украину и ОАЭ приглашают на саммит несмотря на то, что эти государства не являются членами "Большой двадцатки". "Мы бы хотели сделать саммит G20 платформой для мира, а не конфликта", — объяснил он.

Накануне в ходе саммита парламентов G20 председатель совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Россию и Украину договориться о мире. "Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", — сказала Матвиенко.