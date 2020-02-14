Путин и Зеленский провели первый разговор в 2020 году

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели первый в 2020 году телефонный разговор: они обсудили следующую встречу "нормандской четверки". Об этом сообщается на официальном сайте главы Украины в пятницу, 14 февраля.

Также стороны обговорили выполнение договоренностей, достигнутых во время последней встречи в "нормандском формате", которая прошла 9 декабря 2019 года.

Путин в ходе беседы обратил внимание на процесс освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на территориях Донбасса, Крыма и России. Кроме того, главы государств согласились активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

Последний телефонный разговор лидеров России и Украины состоялся 31 декабря 2019 года по инициативе Киева. Путин и Зеленский поздравили друг друга с праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Саммит "нормандской четверки" прошел 9 декабря 2019 года в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Следующую встречу в аналогичном формате запланировали провести спустя четыре месяца в Берлине.