Путин: "Как и в 1945 году, победа будет за нами"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На сайте Кремля опубликовали поздравление президента России Владимира Путина для иностранных лидеров по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В телеграммах главам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Путин сообщил, что сегодня российские военнослужащие, "как и их предки", "сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны. Путин выразил уверенность, "что, как и в 1945 году, победа будет за нами", говорится на сайте Кремля.

Это телеграммы отправили лидерам и гражданам нескольких стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, а также "народам Грузии и Украины".

На сайте Кремля уточняется, что в послании, адресованном ветеранам войны и гражданам Украины, Путин "подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне".

В воскресенье утром президент Украины записал видеообращение по случаю дня памяти и примирения, в котором сравнил вторжение России в Украину с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны.

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", - сказал Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Россия устроила в Украине "кровавую реконструкцию нацизма", но "никакое зло не избежит ответственности и не сможет укрыться в бункере".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине