Путин, Макрон и Трамп выпустили заявление по Карабаху из трех пунктов

Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе. Документ опубликован на сайте Кремля.

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Заявление состоит из трех пунктов. Президенты выразили соболезнования погибшим, призвали к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам.

"Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей "минской группы" ОБСЕ", — говорится в заявлении.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Макрон позвонил президенту России и они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября возобновились полномасштабные бои с применением тяжелых вооружений между Азербайджаном и Арменией.

Президенты отметили, что урегулировать вооруженный конфликт можно только политико-дипломатическими методами. Путин и Макрон рассмотрели конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате "минской группы" ОБСЕ, говорилось в сообщении о разговоре.

Российский и французский лидеры выразили готовность сделать совместное заявление сопредседателей "минской группы" (в ней также состоят США) в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния.