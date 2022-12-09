Путин может включить в военную доктрину России превентивный ядерный удар

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что в военную доктрину РФ может быть включен превентивный обезоруживающий ядерный удар.

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В качестве аргумента Путин привел стратегию США, где прописан превентивный удар, а в российской доктрине на данный момент "сформулирован ответно-встречный удар".

"Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наши американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим. Никто же не стеснялся, когда говорили об этом вслух в предыдущие времена и годы", — заявил президент РФ, добавив, что Россия по сравнению с США располагает как "более современными и более эффективными" крылатыми ракетами, так и гиперзвуковыми комплексами, которых "пока в Штатах нет".

После российского вторжения в Украину Путин регулярно угрожает применить ядерное оружие.