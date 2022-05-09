Путин на параде 9 мая: страны НАТО не захотели нас услышать

В 10 утра на Красной площади в Москве начался парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На параде выступил президент РФ Владимир Путин.

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Большая часть выступления главы государства была посвящена ситуации в Украине.

"Военные РФ в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе, за безопасность родины", цитирует Путина ТАСС.

Путин добавил, что Россия призывала Запад к честному диалогу, но все напрасно, страны НАТО не захотели ее услышать. У границ РФ создавалась непосредственная угроза, готовилось нападение, в том числе на российский Крым. "Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение", - сказал Путин.

В параде на Красной площади принимают участие в том числе военнослужащие, прибывшие непосредственно из зоны боевых действий в Донбассе. Также стало известно, что Путин подписал указ о поддержке детей военнослужащих РФ, погибших в ходе специальной военной операции.

Отметим, что воздушная часть парада Победы была отменена из-за погодных условий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.