Путин на предвыборном съезде "Единой России" пообещал дополнительные выплаты силовикам

Президент Владимир Путин, второй раз за два дня выступая на предвыборных мероприятиях "Единой России", продолжил разговор о деньгах, которые власти обещают выплатить гражданам. Эксперты указывали, что Путин раздает деньги не столько по экономическим соображениям, сколько по политическим. В партии настаивают, что Путин закон не нарушает.

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Во вторник на пленарном заседании съезда "Единой России" Путин предложил распространить единовременную выплату военным в 15 тысяч рублей еще и на сотрудников правоохранительных органов, а также на курсантов.

Кроме того, он заявил о планах индексации пенсий и денежного довольствия силовиков в 2022 году выше уровня инфляции.

В прошедшее воскресенье Путин встречался с представителями партии. Главной новостью тогда стало его обещание о единоразовой выплате 10 тысяч рублей пенсионерам и 15 тысяч военным. Эксперты назвали этих избирателей "ядерным электоратом" (то есть основным) "Единой России".

Во вторник Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры должны получить по 10 тысяч рублей уже в сентябре. Хотя в воскресенье Путин говорил о том, что "Единая Россия" дожна будет заняться этим после выборов, когда сформирует фракцию в Госдуме. Выборы пройдут 17-19 сентября.

На выплаты из бюджета потребуется примерно 500 млрд рублей. Аналитики предупреждают, что выплаты могут немного притормозить замедление инфляции. Подавать заявление на единоразовую выплату пенсионерам не нужно — Пенсионный фонд сам подготовит нужные бумаги и направит деньги.

Путин ничего не нарушил, анонсировав выплаты пенсионерам и военным на встрече с единороссами, заявил во вторник руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.

"Потому что мы обсуждали эту тему, и неоднократно обсуждали тему поддержки пенсионеров, особенно в условиях пандемии, и я думаю, президент это сделал, ни в коей мере не нарушая законодательство", — сказал Неверов журналистам.

Как и на воскресной встрече с "Единой Россией", Путин снова говорил о том, что принуждение к вакцинации от коронавируса под угрозой увольнения недопустимо (в десятках регионах при этом власти ввели режим обязательной вакцинации для некоторых профессиональных и социальных групп).

Еще он предложил запустить новую программу расселения аварийного жилья, выделить на нее 45 млрд рублей, а также кардинально усилить систему лесоохраны на фоне лесных пожаров в разных регионах России. Он также пообещал, что Россия не даст втянуть себя в конфликт в Афганистане.

На съезд партии во вторник приехал ее формальный лидер Дмитрий Медведев, которого на встрече Путина с представителями "Единой России" в воскресенье не было. "Я не могу сказать, почему", — говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Единая Россия" должна выиграть на выборах "честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов", не оставляя конкурентам шансов, заявил Медведев.

Он не входит в списки кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму.

В парламентских выборах принимают участие 14 партий, а также одномандатники. Значительное число представителей оппозиции, в том числе соратники Алексея Навального, отбывающего срок в колонии, на выборы допущены не были. Дума прежнего созыва приняла закон, запрещающий баллотироваться тем, кто был так или иначе связан с Навальным.

Наблюдатели ОБСЕ решили не приезжать в сентябре в Россию, сославшись на низкую квоту участников наблюдения, выделенную Москвой. Видеонаблюдение в этот раз будет доступно только со специальных участков и не для всех.