Путин начал реформу Конституции РФ, Медведев ушел в отставку, в России новый премьер. Вкратце о том, что произошло

В один день президент Владимир Путин объявил о конституционной реформе, принял отставку премьера Дмитрия Медведева и выдвинул кандидата на пост нового главы правительства. Им стал руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Русская служба Би-би-си объясняет, что произошло сегодня в 100 и 500 словах.

Президент Путин провел наиболее значительную за 20 лет у власти кадровую перестановку и анонсировал конституционную реформу. Выступив с посланием федеральному собранию, в котором Путин объявил об изменении основного закона и усилении роли парламента, президент принял отставку премьера Дмитрия Медведева.

Он покинул пост по собственному желанию. Во второй раз в истории России глава правительства увольняется по своей инициативе — до него так в 2007 году поступил Михаил Фрадков.

Президент предложил Медведеву специально создаваемую должность заместителя секретаря Совета безопасности. Через несколько часов Путин выдвинул руководителя налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Мишустин — непубличный политик. Среди возможных преемников Медведева его имя не фигурировало.

Одна из предложенных поправок в Конституцию касается самого президента — Путин предложил изменить норму, по которой один и тот же человек не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд. Еще в декабре Путин предлагал убрать из положения слово "подряд". В этом случае президент не сможет баллотироваться на третий и последующие сроки, как уже делал сам Путин.

Измениться могут и другие требования к главе государства — предполагается, что для участия в выборах кандидат должен будет прожить в России минимум 25 лет, а не 10, как написано сейчас. Кроме того, стать президентом не смогут не только имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, но даже те, в кого они были в прошлом.

Некоторые предложенные Путиным изменения копируют уже существующие законы. Среди них — запрет депутатам, сенаторам, членам правительства и судьям иметь иностранный паспорт.

Самое масштабное предложение — изменить всю процедуру кабинета министров. Сейчас премьера назначает президент, после чего депутаты Госдумы голосуют по вопросу согласования его кандидатуры. Министров и вице-премьеров глава правительства выбирает сам — а президент после подписывает указы об их назначениях.

Теперь же утверждать и премьера, и членов его кабинета предложат парламенту. Предполагается, что эта мера усилит полномочия Думы и Совета Федерации. Произойдет ли это на практике с учетом того, что парламент обычно беспрекословно исполняет поручения администрации президента, неясно.

Кабинет министров после выступления Путина собрали на совещание. Многие предполагали, что президент обсудит с ними выполнение поручений, сделанных на послании, узнала Би-би-си. Но премьер Дмитрий Медведев, проработавший на своей должности 8 лет, объявил об отставке правительства. Для многих членов кабинета министров это стало неожиданностью, рассказали собеседники Би-би-си.

Несмотря на предложенную реформу, новое правительство назначат по старым правилам — на внесение изменений в Конституцию требуется время, а кабинет министров по закону должен заработать через две недели после роспуска. До этого министры и вице-премьеры будут в статусе исполняющих обязанности.

Саму отставку Медведев объяснил тем, что Путину надо дать "возможность принимать все необходимые решения" для проведения конституционной реформы, которая существенно изменит "баланс власти". При этом формально для запуска процесса по реформе Конституции роспуск кабинета министров не требуется.

Путин заявил, что удовлетворен результатами работы правительства Медведева, хотя "не все, разумеется, получилось".

В новом кабинете министров Медведева уже не будет. Специально для него введут новую должность заместителя председателя Совета безопасности. Сам Совет возглавляет Владимир Путин, на посту секретаря — Николай Патрушев. Некоторые эксперты увидели в этой перестановке признак того, что после ухода Владимира Путина в 2024 году Медведев не будет рассматриваться как его потенциальный преемник.

Очевидными кандидатами на нового премьера выглядели первый зампред правительства Антон Силуанов, курирующий весь финансовый блок, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, даже мэр Москвы Сергей Собянин. Неожиданно для всех к вечеру Путин объявил, что выдвигает в премьеры руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Возглавить правительство Мишустин сможет уже в четверг. Госдума в этот день должна рассмотреть и одобрить его кандидатуру — Путин вечером 15 января внес ее в нижнюю палату парламента. 15 декабря президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о масштабной реформе Конституции, которая должна заметно изменить систему государственного управления в России. Глава государства анонсировал ее еще в конце прошлого года, однако детали обнародовал только сегодня.