Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Об этом сообщатся на сайте Кремля в пятницу, 4 декабря.

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"Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", — говорится в тексте указа, подписанного президентом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что на этой должности Чубайс не будет являться ни госслужащим, ни сотрудником администрации президента.

Ранее 4 декабря стало известно, что Чубайс окончательно ушел с поста главы "Роснано". Он возглавлял компанию с 2011 года.

В Кремле о возможном политическом будущем Чубайса говорить отказывались. В ноябре появилась информация о том, что он может заняться развитием Арктики. Также Чубайсу прочили должность в ООН, однако эти данные опровергли в МИД. 3 декабря стало известно, что после ухода из "Роснано" Чубайс может заняться борьбой с изменениями климата.