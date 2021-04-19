Путин назначил на Балтийский флот нового адмирала
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Новым начальником штаба Балтийского флота РФ назначен вице-адмирал Сергей Липилин, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу флота.

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"В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям", — говорится в сообщении.

Липилин начал офицерскую службу в 1987 году на Тихоокеанском флоте в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "Ретивый". Командовал эскадренными миноносцами "Безбоязненный" и "Быстрый", в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера "Варяг".

В 2012 году он закончил Военную академию Генерального штаба, с 2018 по 2021 год был заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени и другими наградами.

По информации Минобороны, основными пунктами базирования Балтийского флота являются города Балтийск в Калининградской области и Кронштадт в Ленинградской области. В составе флота есть дивизия надводных кораблей, бригада дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных, учебных и поисково-спасательных судов, Военно-воздушные силы флота, береговые войска, части тылового, технического и специального обеспечения.

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