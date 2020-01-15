Путин назвал имя своего кандидата на пост премьер-министра России

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним. Об этом сообщает Кремль.

Как уже сообщалось, 15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В нем глава государства предложил реформировать систему власти в России.

После оглашенных предложений об изменении конституции Путин провел встречу с кабмином. В ходе этой встречи премьер-министр страны Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", — цитирует Медведева ТАСС.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции России правительство России в действующем составе подало в отставку", — добавил премьер.