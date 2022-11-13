Путин назвал основания для лишения гражданства России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства РФ за "дискредитацию" вооруженных сил или призывы к нарушению территориальной целостности страны.

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Соответствующая поправка к принятому в первом чтении законопроекту поступила в Госдуму, сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на копию документа.

По мнению Путина, лишать приобретенного гражданства РФ следует также за участие в деятельности "нежелательной" иностранной или международной организации, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм и надругательство над государственным гербом и флагом России.

Законопроект прошел первое чтение в начале апреля. В первоначальном варианте лишать российского гражданства планировалось за тяжкие преступления против государства, терроризм, наркоторговлю, подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

Между тем статья 6 Конституции РФ гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его, при этом в основном законе не делается правовых различий между гражданством по рождению или приобретенным.

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