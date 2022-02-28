Путин назвал три условия для прекращения войны с Украиной

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал условия прекращения войны в Украине.
Согласно сообщению Кремля, президент России сказал французскому президенту, что урегулирование с Украиной возможно только при "безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности":
— признание российского суверенитета над Крымом;
— демилитаризация и денацификация Украины;
— обеспечение нейтрального статуса Украины.
Макрон в телефонном разговоре с Путиным призвал защитить мирное население Украины и немедленно прекратить боевые действия.