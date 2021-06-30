Путин назвал вакцину от коронавируса, которой привился

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом Путин заявил во время общения с гражданами в формате "Прямой линии" в среду, 30 июня.

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Он отметил, что до сих пор не разглашал эту информацию, поскольку его "просили не говорить, какой вакциной прививался, чтобы не вызывать конкурентное преимущество". Одним из аргументов в пользу "Спутника V" для Путина было то, что им прививаются в России военнослужащие. "А я все-таки главнокомандующий", — отметил он.

Президент РФ добавил, что, по его мнению, "если не прививаться, то ковид не уйдет", но оговорился, что выступает против обязательной вакцинации. "Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться такой точки зрения", — подчеркнул он.

Комментируя тот факт, что он, в отличие от многих других мировых политиков, не стал прививаться на камеру, Путин заявил: "Надеюсь, что граждане страны понимают, что, если я сказал, значит, сделал прививку".

Россия не планирует закрывать школы из-за пандемии

По данным президента РФ, число вакцинированных от коронавируса россиян достигло на данный момент 23 млн человек. При этом он призвал население России слушать специалистов, а не тех, кто распространяет слухи. В то же время Путин подчеркнул, что с российскими вакцинами "все в порядке" и в России не было "таких трагических ситуаций, как после применения AstraZeneca".

На вопрос московского третьеклассника Саши, где мальчик встретит начало нового учебного года — "за партой или дома", Путин ответил, что начальные школы в России продолжали работу и в прошлом году, "в самый сложный период". Поэтому он полагает, что в новом учебном году ученики младших классов будут ходить в школу в обычном порядке.

Будет ли в России локдаун?

Отвечая на вопрос о перспективе введения в России общенационального локдауна, Владимир Путин указал, что сейчас действия губернаторов регионов направлены на то, чтобы его избежать. "Чтобы этого (локдауна. — Ред.) не случилось, по отдельным категориям граждан вводят обязательную вакцинацию", — отметил Путин.

Программу "Прямая линия с Владимиром Путиным" показали на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР и "Мир". Кроме того, она транслировалась в эфире радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" и в интернете.

В 2020 году прямую линию с президентом РФ отменили из-за пандемии коронавируса.