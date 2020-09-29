Путин назвал внешнее давление на Беларусь беспрецедентным

Президент России Владимир Путин считает, что Беларусь после президентских выборов столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Об этом он заявил в видеовыступлении, записанном для форума регионов России и Беларуси, его расшифровка есть на сайте Кремля, пишет портал телеканала "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, сказал Путин: "В том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов". Он также назвал "непростой" ситуацию, в которой оказалась Беларусь.

По словам Путина, Россию и Беларусь объединяют "прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок. После этого в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор. Лукашенко и Путин провели переговоры в Сочи 14 сентября.