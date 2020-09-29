Путин назвал внешнее давление на Беларусь беспрецедентным
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин считает, что Беларусь после президентских выборов столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Об этом он заявил в видеовыступлении, записанном для форума регионов России и Беларуси, его расшифровка есть на сайте Кремля, пишет портал телеканала "Дождь".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, сказал Путин: "В том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов". Он также назвал "непростой" ситуацию, в которой оказалась Беларусь.

По словам Путина, Россию и Беларусь объединяют "прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок. После этого в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор. Лукашенко и Путин провели переговоры в Сочи 14 сентября.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Александр Лукашенко Беларусь Белоруссия Владимир Путин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью