Путин назвал возможный срок победы России над коронавирусом

На встрече с предпринимателями президент выразил надежду, что для того, чтобы "расправиться" с коронавирусом, потребуется менее двух-трех месяцев

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Для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 России может потребоваться менее трех месяцев, заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества в Ново-Огарево президент Владимир Путин.

"Мы выйдем [из этой ситуации] точно, и я надеюсь, может быть, даже раньше, чем вы сказали", — заявил Путин, отвечая на слова одного из участников встречи о том, что с вирусом можно будет "расправиться" за два-три месяца (трансляцию встречи ведет телеканал "Россия 24").

Данную собеседником оценку ситуации Путин назвал "неплохим прогнозом", отметив, что "в некоторых странах" говорят, что война с коронавирусом будет очень долгой.