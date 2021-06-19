Путин не назвал Медведева в качестве кандидата в первую пятерку списка "Единой России"

Владимир Путин назвал людей, которые, по его мнению, достойны стать кандидатами в первую пятерку списка "Единой России" на выборах в Госдуму. В этот список не вошел Дмитрий Медведев, возглавлявший список партии в 2016 году. Выступление Путина на съезде "Единой России" транслировала "Россия 24", пишет портал телеканала "Дождь".

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Возглавить список партии, по мнению Путина, достойны:

министр обороны Сергей Шойгу;

министр иностранных дел Сергей Лавров;

главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко;

детский омбудсмен Анна Кузнецова;

сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая после президента, заявил, что озвученная "пятерка" лидеров — это совместная инициатива Путина и Медведева.

На выборах в Госдуму 2016 года в общенациональном списке "Единой России" был только Дмитрий Медведев, в тот момент занимавший пост премьер-министра. В январе 2020 года Медведев подал в отставку с поста председателя правительства через два часа после послания Путина к Федеральному собранию, на котором президент анонсировал поправки в Конституцию. После этого он был назначен заместителем председателя Совета Безопасности.