Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Власти страны были обязаны арестовать его по ордеру суда в Гааге

Президент РФ Владимир Путин не приедет в ЮАР на саммит БРИКС, вместо него российскую делегацию возгласит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом объявила администрация южноафриканского президента Сирила Рамафосы.

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Решение, говорится в заявлении, было принято "по обоюдному согласию" двух государств.

Поскольку ЮАР ратифицировала Римский статут, местные власти были обязаны задержать Путина по выданному весной ордеру Международного уголовного суда (МУС). Чтобы избежать этой ситуации, Претория и ранее просила российского президента не приезжать на саммит (на это предложение тогда был получен отказ), а также безуспешно пыталась перенести мероприятие в Китай.

Президент страны Сирил Рамафоса недавно рассказал, что получил от российских властей предупреждение: арест Путина будет расценен Кремлем как объявление войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова, в свою очередь, настаивал, что никакие угрозы озвучены не были.

"Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно", — сказал Песков.

Саммит БРИКС состоится в Южной Африке в августе.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина. Российского лидера обвиняют в незаконном вывозе детей из оккупированных районов Украины в РФ. Ордер также выдали на уполномоченную по правам детей при президенте РФ Марию Львову-Белову.