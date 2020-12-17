Путин о Навальном: если бы хотели отравить, довели бы дело до конца
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин на "Большой пресс-конференции" ответил на вопрос о расследовании, в котором утверждается, что оппозиционера Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ.

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Он назвал это "легализацией материалов американских спецслужб". "Спецслужбы должны за ним присматривать, — сказал Путин. — Но это не значит, что его травить надо".

Вопрос задал корреспондент издания Life. Он спросил не только о расследовании Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и CNN, но и более ранних публикациях — о предполагаемой дочери Путина Катерине Тихоновой и о предполагаемом бывшем зяте Кирилле Шамалове. Почему не возбуждено уголовное дело и кто его отравил — так спросил журналист о Навальном.

Путин начал ответ с того, что информационные "вбросы" "имеют место", "всегда имели место" и всегда будут иметь. "С какими клыками только меня не рисовали", — сказал он, добавив, что для него главное — служить на благо страны, а не то, как он выглядит "за бугром".

По словам Путина, расследование о Шамалове ему дал прочитать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он его "полистал" и счел "компиляцией". "До конца не дочитал", — заявил Путин, обратив внимание, что в публикации бизнесмен назван и зятем президента, и бывшим зятем. Ничего странного в опционной программе, в результате которой Шамалов получил пакет акций "Сибура", нет, сказал он.

"Теперь что касается пациента берлинской клиники, — перешел он к
Навальному, по традиции не назвав его по фамилии. — Могу некоторые вещи повторить…"

Путин сказал, что расследование о предполагаемой причастности сотрудников ФСБ и политического руководства к отравлению Навального — это "легализация материалов американских спецслужб", а не "какое-то расследование". "А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают что ли?" — сказал он, имея в виду ссылки на геолокацию в расследовании Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и CNN.

"Если это так — а это так, я вас уверяю — это значит, что вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США, — продолжил Путин. — Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. "Но это совсем не значит, что его травить нужно, — оговорился Путин. — Кому он нужен-то? Если бы хотели — довели бы до конца".

Путин также назвал критику в свой адрес трюком, смысл которого заключается в том, чтобы использовать его авторитет и заявить: "Я такого же калибра, национального масштаба". По его словам, этот прием применяют во всем мире для политической борьбы.

"Не этими трюками нужно пользоваться, — сказал Путин. — Свою состоятельность нужно доказывать конкретными делами либо программами".

Президент России также считает, что за авторами журналистских расследований о нем, его семье и окружении стоят Госдеп США и американское спецслужбы. "Во всяком случае, по их заданию это сделано. Это совершенно очевидно", — сказал он.

Еще Путин повторил, что жена Навального к нему обратилась, после чего он "тут же дал команду выпустить его [Навального] на лечение в Германию, вот в эту же секунду". Он уже говорил об этом политологам клуба "Валдай".

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Путин после Лаврова
Первым из российских чиновников, кто прокомментировал расследование об отравлении Навального, был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Накануне он заявил, что "все эти новости забавно читать".

"Но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов", — заявил Лавров во время визита в Загреб.

"И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", — добавил министр.

В Кремле публикацию журналистов-расследователей об отравлении Навального не комментировали, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил свои ежедневные телефонные брифинги с журналистами 15 и 16 декабря.

Совместное расследование Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн было опубликовано 14 декабря. Его авторы утверждают, что к отравлению Навального могли быть причастны сотрудники ФСБ, которые следили за ним около четырех лет.

В частности, расследователи назвали имена и показали фотографии трех сотрудников ФСБ, которые последовали за Навальным сначала в Новосибирск, а потом в Томск, где оппозиционный политик был отравлен. Еще пять сотрудников, по утверждениям расследователей, следили за ходом дела, и некоторые прилетели в Омск, где самолет с Навальным экстренно приземлился, когда политику стало плохо.

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