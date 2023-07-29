Путин об отступлении российских военных из-под Киева: "нас просили это сделать"
Foto: AP/Scanpix/LETA

В рамках саммита "Россия — Африка" Владимир Путин в пятницу вечером встретился с главами африканских государств для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине.

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Среди прочего Путин заявил, что войну в Украине "начал Запад". Он же, по мнению российского президента, "стал втягивать Украину в НАТО", в то время как для России нейтральный статус Украины имеет "принципиальное значение".

Заявляя, что российские власти готовы к миру, Путин привел в пример отступление российских войск из-под Киева весной прошлого года.

"Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", — заявил Путин. Кто именно "попросил" Россию отвести войска, российский президент не уточнил.

"Конечно, я сейчас не буду говорить о деталях того, о чем мы договаривались, наверное, это будет не очень корректно", — добавил он.

В конце марта прошлого года российские войска отступили от Киева на севере и северо-востоке, сконцентрировав силы на юге Украины и в Донбассе.

Москва утверждала, что решение об отступлении от украинской столицы было принято как "жест доброй воли", однако западные эксперты говорили, что Россия потерпела под Киевом масштабное поражение и была вынуждена поставить перед собой более реалистичные цели.

После отвода российских войск в Киевской области были обнаружены тела сотен мирных жителей, погибших за время российской оккупации в феврале и марте.

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BBC News Русская служба:

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