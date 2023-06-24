Путин обвинил Пригожина в "предательстве" и "измене", но не назвал его по имени

Президент России Владимир Путин в субботу утром выступил с обращением к гражданам страны и вооруженным силам. Он заявил, что действия руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина — "преступная авантюра", которая по сути является вооруженным мятежем.

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"Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию от неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. (..) Это битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил. (..) И потому действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу", — заявил Путин.

Он сравнил действия Пригожина с ударом в спину России в 1917 году. "То, с чем мы столкнулись, — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер". (..) Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и к капитуляции".

"Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание", — заявил Путин.

Он признал, что ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. "Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. (..) Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку".

Ранее уже сообщалось, что в пятницу вечером Евгений Пригожин заявил, что по лагерям "вагнеровцев" были нанесены ракетные удары, якобы лично санкционированные министром обороны Сергеем Шойгу (министерство это отрицает). Глава ЧВК "Вагнер" добавил, что начинает "марш справедливости". По его словам, "зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено". ФСБ восприняла эти заявления как попытку военного переворота и завела уголовное дело.

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К утру "Вагнер" взял под контроль Ростов-на-Дону. Информация о дальнейшем продвижении колонн ЧВК остается противоречивой. Delfi следит за развитием ситуации в текстовом онлайне.

Следует отметить, что Пригожин давно конфликтовал с военным руководством страны, обвиняя его в бездарном управлении войсками в войне с Украиной.