Путин обвинил США в усилении напряженности в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что то, что США сейчас делают на территории Украины, неприемлемо для его страны. Глава МИД РФ Лавров предупредил, что прием Украины в НАТО будет означать пересечение "красной линии".

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Президент РФ Владимир Путин на фоне конфликта вокруг Украины заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не являются ультиматумом, но подчеркнул, что России дальше некуда отступать.

"То, что они (США — Ред.) сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать", — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в Москве во вторник, 21 декабря.

Российский президент возложил ответственность за усиление напряженности в Европе на США. Путин отметил, что и в бытность хороших взаимоотношений США, по его словам, "поддерживали сепаратизм на Северном Кавказе, расширяли НАТО, выходили из договоров по ПРО", но сегодня, сказал он, создалась ситуация, когда Россия "должна что-то решать". При этом Путин отверг мнение об ультимативной позиции России и выразил надежду на конструктивные переговоры с США.

Лавров: Прием Украины в НАТО — пересечение "красной линии"

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение "красной линии". "Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна — это будет "красной линией", если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", — подчеркнул министр на пресс-конференции в Сочи 21 декабря.

В последнее время конфликт вокруг Украины резко обострился. Запад сообщил, что Россия перебросила к украинской границе до ста тысяч военнослужащих. США предположили, что уже в начале будущего года Россия может начать войну против Украины. Запад пригрозил России на такой случай самыми жесткими санкциями. Украина призывает ввести санкции против Москвы даже в превентивном порядке.

Со своей стороны Россия отвергает обвинения в подготовке к войне с Украиной и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.