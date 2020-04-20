Путин объяснил отправку помощи США и Италии выгодами для России

Президент заверил, что отправка помощи в другие страны — это не "игра в одни ворота" и Россия также получает из-за границы необходимые для борьбы с коронавирусом вещи.

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Оказание Россией помощи другим странам, ведущим борьбу с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19, — это "не дорога с односторонним движением", заявил на прошедшем в понедельник в режиме видеоконференции совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что, отправив в феврале в Китай 2 млн медицинских масок, Россия к настоящему времени уже получила из КНР около 150 млн масок и 2 млн защитных костюмов. Свои плоды, по словам Путина, приносит и сотрудничество с Италией, где борьбу с Covid-19 ведут российские военные.

"Мы в эту страну направили своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава. Что я в этой связи хотел бы сказать, это не просто игра в одни ворота. Это не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", — сказал президент.

Выгодным для России, по словам Путина, оказалась и отправка в США военного транспортного самолета с грузом медицинской техники и необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией Covid-19 средств.

"На следующий день после того, как приземлился в Нью-Йорке наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, на следующий день мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства [аппаратов] ИВЛ в России", — пояснил президент.

Ранее сообщалось, что самолет Минобороны доставил в США груз медпомощи. Однако 1 апреля Государственный департамент США сообщил, что переданные Россией аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты были куплены. На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американцы выплатили только половину суммы, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил о готовности своей страны оказать России помощь с аппаратами ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 4268 новых случаев заражения Covid-19, 44 человека умерли. На совещании в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости еще не пройден.