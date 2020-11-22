Путин объяснил, почему не поздравляет Байдена с победой на выборах США

Президент России Владимир Путин впервые рассказал о причинах, по которым еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США. По его словам, в этом нет никакой задней мысли и речь идет о "политическом обычае".

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"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие — должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом", — пояснил Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела", — добавил он.

13 ноября Китай после долгого молчания направил избранному президенту США Джо Байдену поздравления с победой. Таким образом, Владимир Путин остался единственным из крупных мировых лидеров, который до сих пор воздерживается от признания Байдена победителем.

Долгое молчание России привлекает столь большое внимание, поскольку после избрания Дональда Трампа в 2016 году Владимир Путин был одним из первых лидеров, поздравивших кандидата от Республиканской партии.

Впрочем, это действительно случилось после того, как Трамп объявил, что его соперница Хиллари Клинтон позвонила ему и признала поражение.

9 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что поздравления будут направлены после официального подведения итогов выборов.

Сравнивая новые выборы с событиями 2016 года, он заявил: "Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом. Этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления".

Команда Дональда Трампа действительно подала целый пакет исков с требованием признать недействительными выборы или часть бюллетеней, преимущественно поданных в местах, где преобладают демократы. Однако пока что ни один из них не увенчался успехом. Эксперты сходятся во мнении, что сохранить свой пост Трампу уже не удастся.

Об отклонении очередного иска стало известно в субботу поздно вечером. Федеральный суд в Пенсильвании отказался признать недействительными миллионы голосов, направленных по почте.

"Суду были представлены натянутые и необоснованные юридические аргументы и спекулятивные обвинения", — написал в своем решении судья Мэттью Брэнн.