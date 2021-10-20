Путин объявил нерабочую неделю в России из-за роста Covid-19

Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. В среду в России в очередной раз была зафиксирована рекордная суточная смертность. Власти Москвы обсуждают введение краткосрочного локдауна, выяснили СМИ.

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С предложением ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября накануне выступила вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. В среду она повторила его на совещании с президентом.

Помимо этого, Голикова предложила в регионах с наиболее сложной ситуацией ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, расширить практику введения QR-кодов и объявить режим самоизоляции для невакцинированных граждан из групп риска. Также вице-премьер призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы.

Вице-премьер Андрей Белоусов в свою очередь заявил, что правительство подготовило меры для поддержки бизнеса в условиях нерабочих дней. Одна из них — запустить выплаты в объеме 1 МРОТ на одного занятого в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса. Выплаты будут проводиться с 15 ноября по 31 декабря.

По оценкам Белоусова, почти двухнедельная пауза из-за нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 млрд рублей.

Путин с предложениями Голиковой согласился. Он констатировал, что уровень вакцинации в стране остается невысоким, а значит введение дополнительных мер для борьбы с коронавирусом сейчас необходимо.

Локдаун в Москве?

По данным журнала "Форбс", власти Москвы планируют ввести краткосрочный локдаун на время нерабочих дней. Как рассказали источники издания, с 30 октября по 7 ноября, возможно, будет ограничен доступ в торговые центры, рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и поликлиники.

Ограничения коснутся всех, даже привитых и переболевших граждан, QR-коды действовать не будут, утверждают собеседники "Форбса".

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ковидных ограничениях, не дожидаясь совещания правительства с Путиным. В частности, вводится домашний режим для не сделавших прививку от Covid-19 москвичей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, повышаются требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг, а также к работодателям — о переводе на удаленную работу невакцинированных сотрудников.

Резкий рост заболеваемости

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом начался в России в конце сентября. За последний месяц число новых случаев заражений увеличилось на 70%. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.

В среду число новых случаев заражения Covid-19 в России составило 34 073 (на 333 больше, чем накануне), сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Очередной максимум с начала пандемии — 34 325 новых случаев Covid-19 — был зарегистрирован в стране в понедельник, 18 октября.

Смертность от ковида в среду снова обновила рекорд — за сутки умерли 1 028 человек, заразившихся коронавирусом. Власти объясняют высокую ковидную смертность крайне низкими темпами прививочной кампании.

Регионы один за другим вводят ограничения, связанные с обязательной вакцинацией и QR-кодами, однако ни один регион еще не объявил локдаун или нерабочие дни.

Нерабочий месяц

Впервые нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом были объявлены в России 30 марта 2020 года и действовали по 11 мая. В Москве указом мэра нерабочие дни вводились также с 15 по 19 июня 2021 года.

На крупные издержки из-за нерабочих дней жаловались представители бизнеса. Отмену нерабочих дней из-за "всероссийского стона бизнеса" в 2020 году лоббировали министерство промышленности и торговли России и экономический блок правительства, говорил Би-би-си источник в руководстве одного из регионов.

Во вторник премьер Мишустин заранее потребовал от правительства подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса.