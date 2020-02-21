Путин оценил шансы "договориться о мире" с Зеленским

"Надежда умирает последней", — заявил президент, отметив, что, несмотря на разногласия, Москва с Киевом договорились о транзите газа и провели обмен пленными

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС положительно ответил на вопрос о возможности договориться "о мире, о дружбе" с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом глава государства заявил, что "надежда умирает последней" и у него "вызывают вопросы" планы Киева по пересмотру минских соглашений по Донбассу.

"Надежда умирает последней, есть [вероятность договориться]. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа [после саммита "нормандской четверки"] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", — отметил Путин.

При этом глава государства напомнил, что "тем не менее" Москве и Киеву удалось договориться по поставкам газа, а также по обмену пленными, в результате которого 7 сентября на Украину вернулись моряки, задержанные ФСБ в ноябре 2018 года в Керченском проливе, и режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет за организацию терактов в Крыму.

Что касается договоренностей с Украиной по газу, в конце декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое соглашение о транзите газа в Европу сроком на пять лет. Согласно документу, в 2020 году через Украину будут прокачивать 65 млрд куб. м российского газа, а за период с 2021 по 2024 год — по 40 млрд куб. м. Для заключения контракта "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд в качестве компенсации за недопоставленное топливо, Украина же согласилась отозвать новые претензии к российской компании из Стокгольмского арбитража.

Саммит "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации на юго-востоке прошел 9 и 10 декабря в Париже. Тогда же состоялась первая двусторонняя встреча Путина с Зеленским. Итогами беседы с Зеленским российский лидер остался доволен, говорили в Кремле. Об "очень успешных" переговорах заявляла и пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. В ходе переговоров на саммите лидеры договорились о новом разведении сил и средств в Донбассе, прекращении огня в регионе и продлении его особого статуса. "Стороны 20 раз договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что будем относиться к этому серьезно", — говорил тогда Зеленский. Президент Украины тогда также предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного контроля над украинской границей.

Спустя несколько дней после встречи в Париже Зеленский заявил о необходимости изменить "некоторые положения" минских соглашений по ситуации в Донбассе, заключенных группой представителей Украины, России и ОБСЕ в феврале 2015 года. По его словам, пункт о передаче Украине границы с Россией в Донбассе после проведения местных выборов сегодня не является позицией Киева. В Кремле тогда заявили, что говорить об изменениях "малоперспективно" без договоренностей с самопровоглашенными ДНР и ЛНР. Путин, комментируя заявления Зеленского, сообщил, что его насторожили слова украинского коллеги. "Если начать пересматривать заключенные договоренности, ситуация может зайти в тупик", — добавил президент.