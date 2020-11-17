Путин: окончательный статус Карабаха не определен

Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательный статус Нагорного Карабаха не определен. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Отмечается, что Путин подтвердил существование проблемы статуса Нагорного Карабаха.

"Да, такая проблема существует. Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение", — сказал Путин.

Президент России считает, что судьбу Карабаха предстоит решать в будущем, будущими руководителями и участниками процесса.

"Если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха", — добавил президент России.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.