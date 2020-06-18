Путин опубликовал статью в американском журнале, где назвал законным присоединение стран Балтии

В американском издании The National Interest вышла статья президента России Владимира Путина "Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны". В ней он излагает российский взгляд на историю.

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В публикации Путин рассуждает о причинах войны, поведении разных стран и пакте Молотова-Риббентропа.

По мнению президента РФ, "несправедливо утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа стал главной причиной начала Второй мировой войны. Все ведущие страны в определенной степени несут ответственность за это. Каждая из них совершила роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или удержаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы".

Как отмечает "Медиазона", Путин написал, что присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих стран и "соответствовало международному и государственному праву того времени".

Путин решил написать статью о Второй мировой войне после того, как в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В резолюции говорится, в частности, что Вторая мировая война стала результатом пакта Молотова-Риббентропа. О намерении написать статью он сообщил в декабре 2019 года, 14 июня Кремль сообщил, что статья закончена.